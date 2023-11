L'Inter fa sul serio. Ma la Juve non scherza. Se l'obiettivo è Piotr Zielinski, a parametro zero, allora bisogna aspettarsi un derby d'Italia sul mercato pure decisamente agguerrito. Con Cristiano Giuntoli che spera di potersi trasformare nel fattore decisivo per convincere il polacco del Napoli di cui conosce ormai tutto.