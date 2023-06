Lionel Messi ha deciso. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Paris Saint-Germain, il fenomeno argentino è pronto ad accettare l’offerta dell’Inter Miami di proprietà di David Beckham. Secondo quanto riportato dai vari siti di settore francesi e spagnoli e come confermato dallo stesso biografo ufficiale della Pulce – Guillem Balague, giornalista di CBS Sports – il campione del Mondo in carica con l’Albiceleste ha già un principio d’accordo con il club a stelle e strisce che, nelle prossime ore, si avvia verso un accordo totale con tanto di annuncio da parte della franchigia MLS. Preferita, quindi, la destinazione in MLS rispetto alla ricchissima proposta dell’Al-Hilal e al romantico ritorno al Barcellona.