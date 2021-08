Tornato dalle vacanze post Coppa America,: "Sono fiero di poter difendere la porta dell'Atalanta. Ammiravo molto questa squadra già da prima di arrivare qui, da che sono in Italia. Mi piace il loro modo di giocare, di affrontare ogni sfida. Voglio dare il massimo per portare a casa dei risultati importanti. Poi, a fine stagione, faremo i conti"."Una gioia immensa aver vinto la Coppa America. Era giusto fare un po' di vacanza dopo, ma non vedevo l'ora di cominciare questa nuova avventura ed allenarmi qua, conoscere il centro sportivo. Sono molto contento"."Ho fatto un giro per la città: molto bella, per quel poco che sono riuscito a vedere, ho visto la parte alta della città, camminato un po' per il centro. È una città molto bella, dove sono sicuro che mi troverò molto bene"."Sarà un'annata molto impegnativa, con tante partite importanti. L'Atalanta poi gioca tutte le competizioni, compresa la Champions che ho sempre sognato di giocare prima o poi. Per me è un passo importantissimo nella mia carriera. Speriamo di giocarla davanti ai nostri, sono entusiasta pensando a ciò che verrà"."Cerco di dare sempre il massimo. Penso che mantenere la porta inviolata sia un risultato frutto del lavoro di tutta la squadra. È vero, da bambino preferivo il basket ma col tempo, già dalle prime volte in cui sono andato in porta, ho sentito subito un feeling. Adesso, senza dubbio è il calcio il mio sport preferito"