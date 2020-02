Torna a vincere la Roma, e lo fa alla grande. All’Olimpico i giallorossi di Fonseca ne fanno 4 al Lecce di Liverani, tra le più in forma in campionato: apre Under, poi Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov, la marea giallorossa travolge quella salentina e si rilancia in zona Champions League.