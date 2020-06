Finalmente ci siamo., perché si giocano due sfide con eliminazione diretta e soprattutto perché mercoledì prossimo si assegnerà il primo titolo della stagione. Una certezza doppiamente importante, perché nel malaugurato caso di una interruzione del campionato, non si correrebbe il rischio di rimandare a chissà quando la finale di Coppa Italia.E allora. Tra l’altro si potrà vedere tutto in diretta tv, grazie al fatto che le tre partite saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai, il modo migliore per riprendere a tifare, sia pure a distanza anche in questo caso, per le proprie squadre. Si è parlato tanto dei ritmi da mondiali, quando si gioca ogni tre-quattro giorni e quindi semifinali e finale così ravvicinate offriranno ulteriori emozioni. Poi, tra domani sera e mercoledì’ prossimo, sapremo chi avrà vinto e di conseguenza chi avrà perso, a maggior ragione se non arriverà nemmeno in finale., non perché giocheranno in casa, visto che il pubblico non potrà influire, ma perché la squadra di Sarri ha pareggiato 1-1 in casa del Milan, mentre quella di Gattuso ha addirittura vinto 1-0 in casa dell’Inter.. In questo inedito rischiatutto è lui, infatti, tra i quattro tecnici semifinalisti, quello che rischia di più, perché la Juventus già al comando in campionato e più forte di Milan, Napoli e Inter non può fallire il traguardo della finale.Proprio ripensando ai valori emersi in questa stagione,. E’ vero che Gattuso parte in vantaggio, grazie al gol di Fabian Ruiz a San Siro, ma in gennaio l’Inter aveva stravinto 3-1 sul campo del Napoli e quindi conoscendo la fama di vittoria di Conte non sarebbe sufficiente per lui puntare soltanto allo scudetto, trascurando la Coppa Italia.Visto che ha già mezzo piede in finale,, sia pure senza pubblico, anche perché il suo Napoli è la squadra che più delle altre può e deve puntare sulla Coppa Italia, non avendo altri obiettivi. E tra l’altro vincere il trofeo sarebbe la garanzia anticipata di tornare almeno in Europa il prossimo anno.. L’alibi forte delle assenze e l’oggettiva difficoltà di vincere sul campo della Juventus, o almeno di pareggiare con più di un gol, mette al riparo Pioli da qualsiasi critica. Nel suo caso, per puntare su Rangnick. Per la serie “c’è chi rischia perdendo”, come Sarri, Conte e Gattuso nell’ordine, ma anche “chi rischia vincendo”, come Gazidis appunto.