Si ritira a fine stagione Shinji Okazaki, uno degli eroi del Leicester campione d'Inghilterra con Ranieri

Shinji Okazaki, attaccante classe 1986, si ritira: a dare l'annuncio, oltre a lui stesso, la società con la quale rimarrà negli annali del calcio, il Leicester City con il quale, nel 2016, ha vinto una leggendaria Premier League. Era la squadra allenata da Claudio Ranieri, con Kanté, Vardy e Mahrez, che ha vinto piazzandosi davanti al Tottenham.



Okazaki, che ha chiuso la sua carriera in Belgio, nel Sint-Truiden, dopo qualche anno nelle serie minori spagnole, sei reti e due assist in quella stagione indimenticabile. In carriera, invece, sono 128 i gol in quasi 600 apparizioni ufficiali complessive. Bottino che potrà aumentare da qui alla fine della stagione, quando arriverà il momento di appendere gli scarpini al chiodo con quella Premier League, una Coppa d'Asia con la Nazionale giapponese e un titolo di seconda divisione spagnola nella personalissima sala trofei.