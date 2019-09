Dopo 23 anni di carriera, Samuel Eto'o ha detto basta. Con un post su Instagram ("La fine. Verso una nuova sfida"), accompagnato da una foto molto evocativa (un fascio di luce che sembra accompagnarlo al momento dell'uscita dal palcoscenico), l'attaccante camerunese ha annunciato il suo addio al calcio. La sua avventura nel calcio che conta era iniziata quel lontano 5 dicembre 1998, con l'esordio con la maglia del Real Madrid, e si è conclusa di fatto lo scorso aprile nel Qatar Sports Club; in mezzo i primi lampi abbaglianti in Spagna col Maiorca e le esaltanti esperienze con Barcellona e Inter.



In blaugrana prima, con un bottino di 130 reti in 199 partite, e poi in nerazzurro è diventato lo specialista dei Triplete, conquistandone ben due (in totale le Champions in bacheca sono 4) e iscrivendo definitivamente il suo nome nella storia del calcio europeo. Probabilmente della squadra di Mourinho è il vero emblema, per lo spirito di sacrificio dimostrato nel reinventarsi nel ruolo di esterno tutto fascia per poter giocare con Pandev, Sneijder e Milito.



Definirlo icona per il suo Paese è forse riduttivo, se si pensa alle due Coppe d'Africa e alla indimenticabile medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney del 2000, ma soprattutto all'impegno nel sociale per consentire a molti suoi giovani connazionali di coronare il suo stesso sogno e toglierli dalla povertà e dai problemi del Camerun.



RITIRO



Ciao @setoo9 , quanti momenti indimenticabili!

Mancherai a tutto il calcio!



Qui tutti i gol in di Sammy https://t.co/iQCzFOZTZP pic.twitter.com/wObB9lqElX — Inter (@Inter) September 7, 2019