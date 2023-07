Nel corso della mattinata di oggi ci sono stati alcuni contatti preliminari tra la dirigenza della Salernitana e del Verona. Le parti stanno lavorando per lo scambio tra Martin Hongla, 25enne mediano in forza agli scaligeri, e Federico Bonazzoli, 26enne centravanti granata.



LA SITUAZIONE – Entrambe le compagini valutano i giocatori in uscita dai rispettivi club. I contatti registrati quest’oggi portano verso un’apertura dell’affare, con le parti che si ri-aggiorneranno per limare alcuni dettagli. Decisiva, allo stato attuale dei fatti, la volontà dell’attaccante della Salernitana, desideroso di affrontare una nuova avventura che possa permettergli maggior spazio e minutaggio in campionato, dato lo scarso impiego al quale è stato abituato nel corso del finale dell’ultima annata di Serie A. Trattativa in corso e parti a lavoro. Lo scambio Bonazzoli-Hongla è una possibilità concreta.