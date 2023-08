diceva una vecchia canzone dei, "prendi una canzone triste e rendila migliore". Parole che calzano a pennello in riferimento a, quello che fa impazzire i tifosi dela suon di gol e prestazioni importanti:. Lui che sembra davvero l'antidoto per. E questa sera è arrivata l'ulteriore riprova dell'incisività del nuovo acquisto dei Blancos, con la. Ildi campionato, uno score che lo catapulta tra i centrocampisti da record della storia della Liga.Una piazza, quella di Madrid, ben preparata quando si parla di record. Con particolare riferimento a questo tipo di record, infatti, occorreche con la maglia numero 7 seminava il panico con la maglia del Real. Risale infatti al. In quell'occasione fu Ronaldo a farlo ed oggi, 14 anni dopo, ci pensa Bellingham. Una statistica che diventa ancora più impressionante se si escludono gli attaccanti. Sì, perchéad averlo fatto prima di Jude: nelcon la maglia dell'Espanyol, nelcon il Betis, nelcon il Siviglia, nelproprio con il Real Madrid e nelcon la maglia del Barcellona. E poi Bellingham, cheUn Real Madrid che viene da un, rispetto ai fasti a cui ci aveva abituato. Nell'ultima stagione per la squadra di Carlo Ancelotti infattiin campionato e un'eliminazione sonora per mano del Manchester City. Partito, che si è accasato in Saudi League, c'èUno che abbia non solo la personalità, ma anche la supremazia tecnica per imporsi e mostrare la via. Una posizione che - alla luce anche dello, sostituito oggi per un problema muscolare - ricade sulle spalle di Jude Bellingham e chedi ricoprire.Se ci fossero ancora dubbi sulla pertinenza di un, ovvero ipagati dal Real Madrid al Borussia Dortmund all'inizio di questa finestra di mercato per Bellingham, ora non ce ne sono più. Verrebbe da dire "quasi pochi" in rapporto alle cifre astronomiche che la Premier League sta offrendo a calciatori anche meno incisivi di lui. Perché quei dubbia suon di numeri e prestazioni. Cosa checome ad esempio Enzoo Mikhailo- acquistato dal Chelsea per una cifra di poco inferiore a quella di Bellingham - non sono ancora riusciti a fare. Per. E' presto per parlare, ma che inizio.