L'Inter è uscita indenne dal cerchio di fuoco e ha legittimato il primato in classifica vincendo il derby. Un percorso tutt'altro che scontato, viste le problematiche che sta affrontando la società nerazzurra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Con questa Inter Antonio ha lo stesso obiettivo. Fatto 100, facciamo 115 a fine campionato - aggiungendo le 15 giornate mancanti - e non se ne parla più. L’Inter ha un vantaggio sensibile che non può essere ignorato: ha almeno una settimana libera in più rispetto alla Juventus e al Milan, considerati gli impegni in coppa delle due. E il numero potrebbe crescere, se Porto e Stella Rossa non faranno scherzi che in qualche modo risulterebbero antipatici anche ai nerazzurri. Secondo aspetto: l’Inter ha superato i 45 giorni più complicati, gli scontri diretti con Juve, Roma, Lazio e Milan, il derby di coppa, l’incrocio con i bianconeri sempre in coppa, il tutto dentro una situazione extracampo non semplice da gestire, con stipendi rinviati a maggio e una proprietà alla ricerca di partner finanziari in ottica futura. Insomma: c’era la possibilità di un crollo, l’Inter al contrario ne è uscita con un primo posto in solitaria che ha esaltato tutti, squadra, tecnico e dirigenti”.