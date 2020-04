Scorri la gallery per scoprire gli altri giocatori

Una situazione tragica, un intero pianeta bloccato e messo in ginocchio dall'emergenza coronavirus. Ne risente, inevitabilmente, anche il calcio, che con tempistiche e modalità differenti ha fermato le attività in tutti i contenti, fatta eccezione per pochissimi casi. E allora ecco che i club si organizzano: video-allenamenti, chat per coodinarsi e sedute speciali tra salotto e giardino.. Da chi tornerà sicuramente a chi ha chance di rivedere il campo: ecco le loro condizioni.Sorride la Fiorentina: il lungo calvario di Frank Ribery è ormai alle spalle. Il francese aveva accusato un problema alla caviglia lo scorso 30 novembre: l'operazione l'aveva tenuto lontano dai campi per oltre due mesi. Il 6 marzo il rientro in gruppo, prima dello stop. Ora Iachini lo aspetta.