andando a fare quello che dovrebbe e fare ogni volta: riempire l'area. Perché è lì che arrivano i palloni, magari sporchi, ma che possono trasformarsi in gol.e in grado regalare almeno un punto ad una Juve già lontanissima da quella spumeggiante dell'esordio in campionato. Unico elemento di congiunzione, proprio la presenza di Vlahovic nel tabellino dei marcatori: non ha lasciato, non se n'è andato, si è presentato subito motivatissimo al via. E pure decisivo.. Tra pubalgia e incomprensioni tattiche, tra polemiche e prestazioni negative, tra voci di mercato inseguite e altre da cui scappava.. A cominciare dalla valutazione del cartellino: nessuno è andato oltre i 60 milioni, al massimo con qualche bonus in più come fatto dal Chelsea prima della rottura., urlando a gran voce la voglia di vedere lui con la maglia numero 9 e non Lukaku, forse pure questo ha fatto la differenza. Con il serbo che è partito nel modo migliore, segnando gol pesanti, agendo da leader, anche se poi i palloni giocabili continuano a contarsi sulle punte delle dita.