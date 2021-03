Sia l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta che l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani sono stati ricoverati in ospedale in seguito alla positività ai rispettivi tamponi per il Covid-19.



L'ad nerazzurro era risultato positivo lo scorso 25 febbraio e da qualche giorno è ricoverato presso l'istituto Humanitas di Rozzano dove è in osservazione.



Quello brianzolo, invece, era risultato positivo il giorno dopo, lo scorso 26 febbraio è ricoverato al San Raffaele dove era stato ricoverato qualche tempo fa anche il suo presidente, Silvio Berlusconi.



I due dirigenti si erano recati lo scorso 21 febbraio insieme a Roma (con loro c'erano anche l'altro ad dell'Inter Antonello e l'avvocato Cappellini, anche loro poi risultati positivi) per votare l'elezione del Presidente Figc e che ha poi visto trionfare il 22 febbraio Gabriele Gravina.