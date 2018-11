"Se non passiamo questo turno siamo proprio dei coglioni". La Gazzetta dello Sport pone la sua attenzione sulla battuta di Carlo Ancelotti ieri in conferenza stampa: "Sorprendente. Si, certo, per la capacità che ha avuto di sintetizzare, al massimo, la sua analisi sulla partita di stasera. Ha evitato di perdersi in chiacchiere, di rispondere in maniera banale a domande altrettanto scontate. Una divagazione che gli si può anche perdonare non fosse altro per il significato che ha voluto dare a quelle parole. In pratica l'allenatore ha voluto fare intendere che ci vorrà tanta determinazione per battere la Stella Rossa"