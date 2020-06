Tranquilli, sarà tutto come prima. Anche se(solo all’inizio, speriamo). Anche se i calciatori non potranno abbracciarsi quando fanno gol, né(chissà se ci riusciranno). E anche se le sostituzioni saranno cinque, una novità che qualcuno ha visto comema che in realtà serve solo a far risparmiare un po’ di energie a qualcuno (sostenere che sia questo a rendere irregolare la stagione, dopo che siamo stati fermi tre mesi e passa, è davvero curioso).Tranquilli, sarà tutto come prima. Ce ne accorgeremo subito, in grande anticipo rispetto a quanto non possiamo immaginare.: riavremo subitoe, dopo, le polemiche (vedrete che i presidenti riusciranno anche a farsi intervistare a distanza, pur di lamentarsi e giustificarsi). E non pensate che per i calciatori e soprattutto: adesso, prima che Juve-Milan cominci,di successori, di rivoluzioni.Tranquilli, sarà tutto come prima. Anche se ora ci sembra impossibile perché siamo. Ma davvero stasera accenderò la tv e compariranno le maglie bianconere e rossonere, un pallone, via si comincia? Davvero, Donnarumma invece del quarantaduesimo virologo che racconta la quarantaduesima verità, e potrò esultare o imprecare se segnerà la Juve oppure il Milan, e affronterò la notte con l’adrenalina di una partita?Sì, sarà così. Troppo bello? Mannò, solo normale. Finalmente.@steagresti