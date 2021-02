L'Assemblea Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, tenutasi oggi presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino nel rigoroso rispetto di tutte le normative anti-Covid, ha confermatoper il secondo mandato consecutivo. É l’esito della votazione di un movimento che coinvolge più di 12.000 società, permette che si giochino (in tempi ordinari, ovviamente) oltre 600.000 partite l'anno, impegnando più di 1 milione di tesserati. Sibilia, dal 28 gennaio 2017 alla guida della componente più numerosa del calcio italiano, rimarrà in carica fino alla scadenza del prossimo quadriennio olimpico.ha dichiarato in vista della prossime elezioni presidenziali della Federcalcio poosto all'attuale presidente Gravina:, pur in un momento complesso come questo, con la consapevolezza di migliorare la realtà senza compromessi. Preferisco restare coerente come fatto fino ad oggi. Come più volte ho dichiarato, mi sento candidato esclusivamente in rappresentanza del mondo dilettantistico e giovanile. Un segnale di coerenza rispetto a undi questo accordo. Il mio programma per la presidenza federale porta al centro tematiche come la revisione del sistema professionistico, la riorganizzazione della giustizia sportiva e del rilancio impiantistica sportiva: temi non più prorogabili".I delegati assembleari della Lega nazionale dilettanti mi hanno invitato a chiedere che venga reso noto questo documento. Tutti si potranno fare un'idea in modo che si valuti e si veda questo documento sottoscritto responsabilmente dalla Lnd per chiudere la brutta stagione del commissariamento della Figc. Noi siamo stati responsabili e vicini alle esigenze del calcio. Su questo punto