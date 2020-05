In vista dell'incontro decisivo di giovedì tra le componenti del calcio italiano e il Governo, il vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: "Siamo fiduciosi, dalle ultime notizie sembra che la curva dei contagi sia assolutamente contenuta. Siamo vicini alla soluzione della questione, siamo convinti che i tempi li ha dettati e continua a dettarli il Coronavirus, al momento pare che le condizioni portino ad essere non ottimisti ma vicini ad una possibile indicazione positiva rispetto alla ripresa, che sarà sul tavolo giovedì prossimo per l'incontro tra il Ministro e le componenti federali".