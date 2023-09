Sabbinirica. Non è un semplice saluto, è molto di più. È un benvenuto, un congedo e ha anche il significato di “Ca lu Signuri t’abbinidici” (Che Dio ti benedica). Si tratta del saluto più solenne e rispettoso del dialetto siciliano, che si trova in tantissime opere narrative ma anche nell’uso popolare ed epistolare. Per questo, salutiamo anche noi solennemente l’isola siciliana: Sabbinirica Sicilia.“Nessun limite, solo orizzonti”.Questa frase, dedicata dall’attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo italiano e il suo staff ai giocatori del, ha rappresentato il mantra granata nella stagione 2018-19, cominciata con l’obiettivo salvezza e terminata con la promozione in Serie B passando dai playoff. Quella successivo sarebbe stato l’ultimo dei soli 5 campionati cadetti nella storia più che secolare del Trapani Calcio, cominciata nel 1905. Negli spogliatoi dello stadio Polisportivo Provinciale di Erice, poco fuori città, stava prendendo forma una storia affascinante, ma lperché non in grado di adempiere ai protocolli sanitari in vigore. Ilè stato inevitabile. Dopo una precedente rifondazione operata nel 2010, la società è stata nuovamente ricostituita con il nome di, per dare un senso di appartenenza e continuità con l’originale, anche se l’organigramma è tutto nuovo, con il presidentein testa.“Io volevo comprare una squadra di calcio. Avevo manifestato interesse per la Sambenedettese, ma quando mi sono reso conto che stavo perdendo tempo si è manifestata l'opportunità di Trapani. Ci dovevo andare spesso, mia moglie era rimasta incinta del mio secondo figlio, e allora ho deciso di intraprendere questa via”, racconta Antonini a Calciomercato.com. “Però. Squadre allo sbando e società fallite. Quindi aumenti di capitale, ristrutturazione societaria, rebranding con un marchio univoco e scelta di nuovi dirigenti, oltre ovviamente alla ristrutturazione degli impianti su cui vigono tuttora delle concessioni. Oggi questi impianti sono un vanto per la città”. Impianti, non impianto, perché il presidente, rinominata Trapani Shark: si tratta dell’unica realtà in Italia che gestisce due squadre con due impianti in concessione trentennale.Il presidente Valerio AntoniniQuando si tocca il cielo con un dito, cadere fa ancora più male:e fosse salito per la prima volta in Serie A. Invece, la ricerca della leggenda prosegue oggi ripartendo dalla Serie D, in un lungo viaggio che ricorda quello della dea Cerere, protettrice della terra e della fertilità, alla ricerca della figlia Proserpina rapita dal signore degli Inferi Plutone. La falce di Cerere (identificata anche con la dea greca Demetra) le cade in mare mentre è in volo, e dalle acque emerge una lingua di terra sulla quale oggi sorge Trapani, in greco, appunto “falce”. Proserpina torna da Cerere solo nei mesi caldi, da qui il mito delle stagioni, mentreTuttavia, se c’è una persona con le carte in regola per attraversare il lungo e stretto percorso verso il professionismo prima e le vette del calcio italiano poi, quella è: imprenditore romano che, dopo aver rilevato il 70% delle quote societarie dall’ex presidente Marco La Rosa, ha completato l’acquisto del rimanente 30% delle quote da Michele Mazzara, diventando così l’unico azionista e il presidente della squadra granata tramite la sua società Sport Invest srl. Con obiettivi più che chiari, cristallini:. Tappe che passano anche attraverso le campagne di rafforzamento, che fanno capo… al capo: “Io scelgo dalla singola tazzina del bar a qualsiasi movimento di mercato per le due società. Ho un team valido che mi sottopone tutte le alternative, poi la scelta orientata alla crescita delle società è mia.”. Un progetto a medio-lungo termine che guarda anche al passato.Spettacolo puro durante la serata di presentazione della squadra“Di qui mi accoglie il porto e la spiaggia che non dà gioia di DrepanoQui spinto da tante bufere di mare, ahimè, perdo il padre, sollievo di ogni affanno e sorte, AnchiseQui, padre ottimo, mi abbandoni stanco, ahimè, invano strappato da sì gravi pericoli”.Nel terzo libro dell’Eneide,, padre di Enea, sepolto sul monte Erice che dà nome alla località dove sorge lo stadio Provinciale. E’ la saggezza di Anchise che guida sempre la gente di Sicilia, che sembra proprio essersi accorta che è stato piantato il seme di qualcosa di interessante. “La risposta dei tifosi è stata incredibile. 5mila persone in campionato, 3300 spettatori paganti alla presentazione, più di 2mila abbonamenti per il calcio e più di 1000 per il basket... C'è un'attesa spasmodica, in città non si parla d'altro”. E infatti. “Tra qualche anno questa sarà una città nuova, ho in mente investimenti anche nei settori secondario e terziario”, assicura Antonini, che si è fatto grande grazie alla sua sagacia imprenditoriale e alla sua voglia di crederci sempre. Tanto da convincere anche il grandea far squadra con lui.“Ho conosciuto Maradona nel 2000, siamo diventati amici, poi 11 anni dopo chiamai il suo grande amico Stefano Ceci e gli chiesi di proporgli di entrare in società con me, per diventare un trader di grano. Diego si convinse e mi aiutò ad aprire le porte del mercato sudamericano. Abbiamo sviluppato un business incredibile e conosciuto personaggi da film come Fidel, Maduro, Ortega, muovendo un mercato da miliardi di dollari.. Era nel destino, credo molto a queste coincidenze”. Da qualche tempo, uno splendido murale campeggia all’ingresso dello stadio dei granata: Maradona di spalle con la maglia numero 10 del Napoli tiene per mano Diego Armando Antonini, anche lui di spalle con la maglia numero 10 del Trapani, come a guidare il popolo siciliano verso l’Olimpo del calcio.Il murale realizzato dall'artista Arianna Maggio