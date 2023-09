Sabbinirica. Non è un semplice saluto, è molto di più. È un benvenuto, un congedo e ha anche il significato di “Ca lu Signuri t’abbinidici” (Che Dio ti benedica). Si tratta del saluto più solenne e rispettoso del dialetto siciliano, che si trova in tantissime opere narrative ma anche nell’uso popolare ed epistolare. Per questo, salutiamo anche noi solennemente l’isola siciliana: Sabbinirica Sicilia.“Beddra, comu Diu la vosi, fatta pì li sposi, la punta di lu Faru/Terra, terra di passaggiu che cecca curaggiu pe’ ‘rresuscitari”(Tony Canto - 1908). Catania, Messina, Palermo (e non solo) hanno regalato alla nostra Serie A – specialmente tra la metà degli anni ‘00 e i primi anni ‘10 di questo secolo – un romanticismo e un’emozione difficilmente pareggiabile.. Noi, qui a Calciomercato.com, attraverso cenni storici, voci, racconti, fatti di campo e non, vogliamo accompagnarvi in un viaggio alla riscoperta di questo calcio indimenticabile, portando alla luce tutto ciò che è stato, che è e che sarà il panorama calcistico siciliano. Abbiamo raccontato quanto accaduto a Palermo e Catania.Prima, perdonateci come sempre, un piccolo passo indietro. Serve il passato per comprendere il presente e aver visione sul futuro.Vi sfido a trovarne uno. Un attaccamento viscerale, stretto, indissolubile per una terra fondata sul lavoro e sul sacrificio della propria gente, sin dall’antichità. I primi ritrovamenti archeologici attestano la presenza di un villaggio dell'età del bronzo dotato di un approdo naturale e abitato da alcune popolazioni., che chiude il grande porto naturale. Il nuovo insediamento ellenico venne fondato intorno al 730 a.C., si trattava di una tra le prime colonie greche della Sicilia. Inizialmente la colonia conservò il nome, in lingua sicula, di Zancle per poi mutare in Messene intorno al 450 a.C. La terra di Messene venne poi conquistata dai Romani, dai Bizantini e dagli Arabi, arrivando al periodo di massimo splendore sotto il regno di Ruggero II. Per lunghi secoli, fu la città siciliana più ricca, in alternanza specialmente a Palermo.Ci conoscete ormai, il passaggio storico era inevitabile. Andiamo avanti con i secoli, anche perché è chiaro che l’universo di nostro interesse si racchiude nel nostro amato sport, il calcio.Per arrivare a descrivere quanto accade oggigiorno in quel di Messina, c’è bisogno di fare qualche passo indietro, spiegando e descrivendo la storia della società sin dai suoi albori. Un flashback che ci aiuterà a comprendere l’attualità del movimento calcistico giallorosso. Ci vorrà soltanto un attimo.(com’era di comune prassi all’epoca, dato il forte legame del calcio con la terra d’Oltremanica), la cui prima partita, tanto per cominciare, fu un derby contro l’allora neonato Palermo (perso per 3-2). Ci rifaremo col tempo. In quegli anni, come testimoniato da alcuni fascicoli trascritti a mano e trasmessi sino ai nostri giorni, i colori sociali del club erano il bianco e il blu – con il secondo che muterà in nero dopo il 1910 -., un’era che ben presto non ebbe più futuro a causa non solo dello scoppio della prima guerra mondiale ma anche (e soprattutto) del terribile terremoto del 1908 che sconvolse la città messinese. Metà della popolazione perse la vita quel giorno, tra cui numerosi giocatori dell’allora neonata società.“Dove sull'acque violaera Messina, tra fili spezzatie macerie tu vai lungo binarie scambi col tuo berretto di galloisolano. Il terremoto ribolleda due giorni, è dicembre d'uraganie mare avvelenato”.(Salvatore Quasimodo, Al Padre)Tra fili spezzati e macerie, Messina risorse dalle proprie ceneri.: le casacche erano state donate al presidente Allegra ed erano, alla fin fine, delle giacche da marinaio di colore bianco, sulle quale venne poi applicato un colletto nero e lo stemma della città (contrassegnato dal classico sfondo rosso e dalla croce dorata). Tra scioglimenti, fusioni e tentativi di interrompere lo strapotere regionale del Palermo, gli anni trascorsero sino a quel 1928., in seguito a una lunga crisi dirigenziale dell’US Messinese., esistente sin dal 1282, dopo che venne realizzata dalla Confederazione delle Città della Sicilia, a seguito della rivolta del Vespro. I colori (rosso e giallo, per l’appunto) rappresentano il Comune di Palermo – il rosso – e il paese di Corleone – il giallo - che a quel tempo era la grande capitale agricola nel cuore della Sicilia. Essendo le prime due città a fondare la Confederazione contro gli Angioini, si decise di adottare queste due tonalità. Da quel giorno,. Messina, porta della Sicilia, fu difesa dagli attacchi dell’esercito angioino, inviato dal papa per vendicare la rivoluzione attuata contro il re Pietro I di Trinacria, incoronato dallo stesso pontefice. I 5 mesi d’assedio non bastarono e da quel giorno la bandiera giallo e rossa sventolò sulle antiche mura di Messina. Digressione storica (necessaria) a parte, l, mantenuta per sei stagioni, prima che il secondo conflitto mondiale fece scomparire nuovamente la società dal panorama calcistico, una spiacevole ricorrenza di questa nostra avventura.L'enorme numero di tifosi accorsi nella vecchia struttura dell'Enzo Geraci (uno spazio che sostituì sia lo spiazzo di San Raineri sia il campo di Piano Moselle), presso la Cittadella, aveva ormai fatto capire quanto il vecchio stadio fosse obsoleto e insufficiente alle nuove esigenze. L'area individuata fu quella del rione Gazzi, dove appunto sorse il nuovo stadio, il comunale Giovanni Celeste, inaugurato nel 1932.Gli ambiziosi progetti spinsero verso la fusione dell’AC Messina e dell’Unione Sportiva Giostra. Il progetto ebbe reale applicazione solo con la fine dell’annata ‘49-50’, stagione in cui il Messina tornò in Serie B, mantenendo la categoria consecutivamente sino al 1963, anno in cui centrò la prima storica promozione in massima serie.(Foto del sito ufficiale dell'ACR Messina), la prima esperienza dilettantistica nella storia. Furono anni difficili per il Messina, che si alternò inesorabilmente tra il professionismo e la D, senza alcuno spiraglio né possibilità concrete di sognare un nuovo approdo nelle massime categorie. Anche solo la Serie B, sembra essere un lontano ricordo.. Fu un’annata memorabile che coincise con una clamorosa vittoria per 1-0 in Coppa Italia contro la Roma vice campione d’Europa che permise ai siciliani di arrivare sino agli ottavi di finale, il miglior risultato di sempre nella loro storia. Seguirono anni di stabilità e di avvicendamenti, tra campo e panchina, di profili che hanno segnato un’intera generazione di appassionati. A Scoglio successe Zdenek Zeman, ceduto Schillaci alla Juventus, arrivò il giovane Igor Protti.All’inizio degli anni ‘90, sotto la guida tecnica di Giuseppe Materazzi, la proprietà puntellò la rosa con elementi di esperienza della categoria. L’obiettivo dichiarato era la Serie A. Ma i problemi insorsero. In seguito ad alcune dinamiche dirigenziali, il 1º marzo 1991 Maria Leone, moglie del presidente Salvatore Massimino, estromise ufficialmente il proprio marito dalla carica, divenendo la prima donna a divenire presidente della società messinese.Nella stagione successiva, le redini dirigenziali furono prese dai figli di Salvatore Massimino, i quali annunciarono – nuovamente - di puntare alla promozione ed intrapresero una dispendiosa campagna acquisti. Nonostante i buoni propositi,(solo 3 pareggi nelle prime 7 partite).(3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 7 partite)Nel 1993, l'ingente mole di debiti accumulati e le inadempienze societarie nei confronti di COVISOC e Lega, portarono alla definitiva estromissione dell'A.C.R. Messina dai campionati professionistici:, e nel 1998 fallì definitivamente. La scena messinese venne occupata dall’AS Messina (scomparso anch’esso dai radar del calcio) e dall’US Peloro che cambiò nome in Football Club Messina Peloro, divenendo la squadra principe della città.Al termine della stagione 1997-1998, il Messina ottenne la promozione in Serie C2. L’anno seguente, perse la finale dei play-off allo Stadio Via del Mare di Lecce contro il Benevento. Il Messina fu promosso in Serie C1 soltanto nel 2000. In C1, il neopromosso Messina partì con ambizioni di alta classifica ma solo un cambio di allenatore (dopo una difficile partenza) portò a un netto cambio di marcia, culminato con il raggiungimento del Palermo in vetta alla classifica a tre giornate dalla fine.Nel campionato 2003-2004, il Messina, allenato da Patania, dopo sette giornate si trovò all'ultimo posto in classifica., vincendo al Celeste per tre reti a zero contro il Como già retrocesso. Importante contributo alla causa fu dato da Arturo Di Napoli ed Alessandro Parisi, autori rispettivamente di 19 e 14 reti in campionato. Era il 2004, anno in cui il Messina – ben 13 anni dopo l’avvio dei lavori di costruzione - inaugurò il nuovo impianto casalingo: lo stadio San Filippo - Franco Scoglio.Ma torniamo a noi. Nuovamente in massima serie, dunque.I nuovi acquisti sono Zampagna (ritornato in giallorosso dopo un anno in Umbria perché riscattato alle buste a scapito della Ternana), il giapponese Yanagisawa presentato in grande stile all'Hotel Timeo di Taormina nell'estate del 2004, il brasiliano Rafael, Donati in prestito dal Milan, Zanchi, in prestito dalla Juventus, Nicola Amoruso, il serbo Iliev e il greco Eleftheropoulos.; avrebbe anche la possibilità di disputare la Coppa Intertoto ma il club non ottenne la licenza per parteciparvi. Un risultato comunque storico, la più alta vetta mai raggiunta dal calcio messinese. Storiche furono le vittorie a San Siro contro il Milan e in casa contro l’Inter.che, a La Gazzetta del Sud, non utilizzò mezzi termini per identificare l’artefice di quella straordinaria cavalcata: “per me, lo sento spesso. Mi ha mandato un messaggio ‘l'unico numero 9’. Bravissimo allenatore, perché sapeva come prendere il momento del calciatore”., con il quale, in esclusiva per Calciomercato.com, abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere: “La nostra storia non ce la toglie nessuno. Fu un’esperienza unica, irripetibile.L'emozione più grande? Aver regalato a tutti i messinesi la grande vittoria a San Siro (2-1 contro il Milan, alla terza giornata ndr, preludio del 2° posto in classifica alla quinta partita) rimarrà sempre nei nostri cuori”.L’annata cominciò con la richiesta di esclusione del Messina dalla Serie A da parte della F.I.G.C., a causa di irregolarità fiscali. La società si appellò e ricorse al TAR del Lazio, che il 2 agosto 2005 diede ragione ai siciliani, riammettendoli in massima serie; una settimana dopo il Consiglio di Stato confermò la decisione del TAR. Il campionato, tuttavia, non andò positivamente e il Messina retrocesse in Serie B in virtù del terzultimo posto finale. Solo gli sviluppi dello scandalo Calciopoli sconvolsero la classifica: Juventus retrocessa d'ufficio in Serie B e Messina riammesso in A.La famiglia Franza annunciò l'intenzione di lasciare la proprietà del Messina e, coadiuvata dalle istituzioni messinesi, cercò nuovi acquirenti in grado di garantire l'iscrizione al campionato cadetto. Nessuno si prese carico dell'enorme mole di debiti accumulata e il 14 luglio 2008 venne ufficialmente ritirata la domanda di iscrizione alla Serie B 2008-2009.Alla squadra fu comunque garantita la regolare attività fino al termine della stagione. Il 23 marzo 2009 la fallita "F.C. Messina Peloro" venne rilevata all'asta fallimentare dalla A.C.R. Messina S.r.l., di proprietà del romano Alfredo Di Lullo.Le problematiche non accennarono a fermarsi e anzi furono solo il prologo a un nuovo, ennesimo, passaggio di quote societarie. Ma neppure la promozione in C2, dopo un calvario di Serie D durato per un quinquennio, riuscì a donare stabilità agli appassionati messinesi.Il 7 agosto 2015, la società venne ceduta da Pietro Lo Monaco a un gruppo di imprenditori guidato da Natale Stracuzzi, che assunse la carica di presidente e nominò come nuovo allenatore Arturo Di Napoli.. Il 1º febbraio 2017, il presidente decise di dimettersi, sostituito dal vice Piero Oliveri. È il preludio a un nuova preoccupante evoluzione dei fatti. A seguito di alcuni forti malumori dei tifosi e di una protesta da parte dei calciatori per il mancato pagamento degli stipendi, il 18 febbraio 2017 la proprietà si convinse nel cedere l'intero pacchetto azionario. Tuttavia,“Molta amarezza non avrei ma pensato un epilogo così triste…”a Calciomercato.com.(Foto del sito ufficiale dell'ACR Messina)Il 25 luglio 2017, di fronte all'unica manifestazione d'interesse pervenuta a Palazzo Zanca, l'amministrazione comunale affidò a Pietro Sciotto la composizione di una nuova società al fine di partecipare al campionato di Serie D., cambiando successivamente nome nell’odierno Associazioni Calcio Riunite Messina Società. In una recente conferenza stampa, il presidente ha voluto sottolineare il suo ruolo nell’operazione di salvataggio del calcio a Messina: “”. In questi anni va inoltre in scena un'inedita stracittadina contro il Football Club Messina, già Città di Messina, che rilevando il vecchio marchio del F.C. Messina Peloro tentò di contendere all'ACR l'eredità della tradizione sportiva giallorossa, salvo poi cessare l'attività.Il ritorno di Mario Bonsignore (ritornato ufficialmente Consulente Generale del club proprio in questi giorni ndr) è un segnale importante. Ci vorrà tempo, un tassello alla volta cimenta un percorso che deve essere condiviso e sostenuto da tutti. Ora ci vuole coesione e grande partecipazione per sostenere il progetto e soprattutto la squadra. Sempre forza Messina!”a Calciomercato.com.Tra lettere e conferenze ufficiali,Ai tifosi dico di starci vicini come sempre e sono certo che ci toglieremo belle soddisfazioni”. “Adesso voglio ripartire insieme, il punto di partenza è importante. Faccio appello anche a Franza, l’ho sempre detto in privato e lo dico ora in pubblico, la famiglia Franza ha portato il Messina in Serie A al settimo posto. Pietro, chiedo pubblicamente la tua partecipazione. Ripartiamo da zero, tutti insieme”.Come in quello storico 2005. Come con Bortolo Mutti e la famiglia Franza.