Il Siena sta già cominciando a programmare la prossima stagione che avrà come punto fermo il tecnico Alberto Gilardino. L'ex centravanti sarà infatti confermato alla guida della squadra toscana anche con l'arrivo come direttore sportivo di Giorgio Perinetti. Assieme al navigato dirigente sbarcherà in Toscana anche Pierfrancesco Strano che rivestirà il ruolo di capo dell'area scouting, come riporta RadioSienaTV.it.