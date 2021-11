L'allenatore del Siena Massimiliano Maddaloni è sulla graticola dopo la sconfitta di sabato scorso nel derby con il Grosseto. Il tecnico, subentrato da appena un mese al posto di Alberto Gilardino è consapevole di non essere saldo sulla panchina senese, come dichiarato da lui stesso a RadioSienaTV.it: "Mi prendo tutte le responsabilità, è colpa mia. Quando si perde in casa è colpa dell’allenatore. Per spiegare questa partita trovo difficoltà, abbiamo provato a fare gol in tutti i modi nel primo tempo. Dopo che abbiamo fatto gol la squadra si è persa. Io non devo stare a vedere se la società ha fiducia in me. Io sto gestendo un gruppo che ogni tanto ha dei momenti di black out. Poi se la società valuterà se il problema sono io, ma credo di aver dato quello che dovevo dare".