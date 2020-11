Sierra Skye è delle modelle più ricercate sul web, e in particolare sui social. Su Instagram, in particolare, vanta un seguito di ben 4,1 milioni di followers. 24 anni, all'anagrafe Sierra Egan, la modella ha origini italiane e native americane, ed è stata ribattezzata il "lato B più applaudito del web". I suoi introiti derivano in particolare dai ricchi contratti stipulati con i più importanti brand di intimo e di costumi da bagno. Il legame di Sierra con l'Italia deriva non solo dalle sue origini, ma anche da quelle del fidanzato, Roman Palumbo, originario di Napoli.



