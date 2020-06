4,1 milioni di follower su instagram e post, quasi tutti in costume, che diventano virali in pochi secondi. Lei è Sierra Skye e da tanti è stata ribattezzata il "lato B più applaudito del web" o perlomeno del noto social network. Di mestiere fa la modella e la foto modella e in pochi sanno che, da qualche tempo a questa parte, ha uno stretto legame con Napoli.



Il motivo? È il suo fidanzato, modello anche lui di origini italiane e con un passato proprio nel capoluogo campano Roman Palumbo. I due sono incredibilmente legati anche se la presenza di Roman sul profilo di Skye è alquanto limitata, come dimostrano le sue foto che vi mostriamo nella nostra gallery.