'Siete dei tumori', insulti shock alla figlia di Ranieri. La compagna: 'Qui si va oltre il calcio'

Il calcio a volte viene vissuto come una vera e propria valvola di sfogo dallo stresso quotidiano. A volte però qualcuno va decisamente oltre. Ed è di una gravità inaudita l'episodio che ha visto come protagonisti Luca Ranieri e la sua famiglia. A poche ore dal termine della gara fra Fiorentina e Lazio (sfida terminata 2 a 1 in favore dei viola), il calciatore e i suoi familiari sono stati bersagliati da un utente sui social che ha rivolto loro offese e vergognose minacce di morte. A denunciare l'accaduto è stata la compagna del difensore della Fiorentina: Camilla Bellò.



VERGOGNA - La ragazza ha postato uno screen sul proprio profilo Instagram in cui ha mostrato le tremende offese che sono state rivolte alla coppia e alla neonata figlia Ariel da parte di un tifoso della Lazio al termine della gara di ieri sera. "Se vi prendo vi faccio piangere, tumori", "Fai schifo, il tuo compagno deve morire" e ancora "Ariel campa poco". Queste soltanto alcune delle frasi shock rivolte alla famiglia di Ranieri. Il tutto corredato dalle parole della compagna Camilla giustamente basita e sgomenta: "Non sono solita ma questo va oltre il calcio". Difficile non essere d'accordo con lei.