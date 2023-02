Grave episodio di razzismo territoriale accaduto prima della partita di Serie B tra Brescia e Bari. Luca Guerra, giornalista di Radio Selene, emittente locale, mentre stava annunciando in diretta le formazioni ufficiali delle due squadre, è stato insultato da un tifoso bresciano che gli ha posto la domanda: "Siete di Bari? Siete italiani?". Il reporter barese, a quel punto, ha risposto a tono alla sgradevole provocazione: "Il razzismo territoriale fa parte ancora della testa di qualcuno nel 2023, verrebbe voglia di tornare a casa se qualche deficiente ci chiede, 'siete di Bari, siete italiani?'. Ma andiamo oltre questi deficienti, che non vi abbiamo mostrato altrimenti sarebbe stato un momento di gloria immeritato per loro".