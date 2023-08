L'intrigo legato all'affare saltato per Samardzic all'Inter nella giornata di oggi ha scatenato polemiche e discussioni. Il batti e ribatti tra il padre del giocatore e la procuratrice Rafaela Pimenta ha sottolineato una situazione tutt'altro che tranquilla. Chi è tranquilla è invece Sila Enisa, compagna di vita di Samardzic, che ha scatenato i social con il suo ultimo post.



