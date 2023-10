La compagna di Lazar Samardzic, Sila Enisa, in estate aveva sognato di trasferirsi a Milano, sponda Inter, insieme al giocatore dell'Udinese. I nerazzurri avevano raggiunto un'intesa con l'Udinese e, sembrava, anche con il serbo, che è insieme a Sila dai tempi dell'Hertha Berlino, ma poi tutto era naufragato in modo clamoroso al momento delle firme. Ora Samardzic si sta nuovamente mettendo in vetrine per le prossime sessioni di mercato, con ottime prestazioni e gol bellissimi come quello contro il Napoli. E anche Sila Enisa ricomincia a sognare l'approdo in una squadra metropolitana! Intanto, su Instagram possiamo ammirare le bellissime foto di Sila e della coppia!



