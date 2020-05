Mikael Silvestre, ex difensore dell'Inter, oggi dirigente del Rennes, racconta a Fourfourtwo perché nell'estate del 1999 scelse di lasciare il club nerazzurro: "All'epoca Marcello Lippi arrivò all'Inter prendendo un altro terzino, Georgatos, che era un po' più grande di me. Capii che il mio spazio si stava riducendo, ma io volevo giocare. Gerard Houllier era stato il mio allenatore a livello giovanile in Francia, quindi ci conoscevamo bene e chiamò per chiedermi se volessi andare al Liverpool dove sarei stato titolare. Tuttavia, Alex Ferguson telefonò qualche giorno prima per farmi sapere che era interessato. La scelta fu facile, perché lo United aveva appena vinto il Treble".