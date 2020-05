Silvia Romano è tornata in Italia. La volontaria milanese, liberata dopo 18 mesi di sequestro, intorno alle 14 è atterrata all'aeroporto di Ciampino dopo aver volato da Mogadiscio su un aereo dell'Aise, servizio segreto per la sicurezza esterna. Al suo arrivo Silvia Romano, abito tradizionale arabo verde, mascherina (tolta solo per mostrare un breve sorriso) e guanti, ha trovato ad accoglierla, oltre i familiari con cui si è lasciata andare a un lungo e commovente abbraccio, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Poi la volontaria viene immediatamente accompagnata nella caserma dei Ros a Roma per essere ascoltata dai pm della procura di Roma che avviato un'indagine per rapimento a scopo di terrorismo.



LE PAROLE DI SILVIA ROMANO - Le prime parole di Silvia Romano: "Sto bene, sto bene fisicamente. Mentalmente ora voglio solo stare tanto tempo con la mia famiglia e sono felicissima di essere tornata dopo tanto tempo. Grazie".​



LE PAROLE DI CONTE - Il premier Conte, riporta Repubblica.it, ha detto: "​Benvenuto a Silvia. Un segnale di speranza e fiducia del fatto che lo Stato c'è, c'è sempre e non si lascia distrarre dai suoi compiti su tutti i fronti. Queste sono operazioni che necessitano il massimo riserbo. C'era stata la prova in vita. Eravamo in dirittura finale da qualche mese, ma abbiamo mantenuto il massimo riserbo su queste notizie".



REAZIONI - Nel quartiere di Silvia Romano a Milano (Municipio 3), lungo applauso e campane a festa per il rientro della volontaria in Italia.