Non si placa la bufera su Silvia Romano e dopo insulti, accuse e minacce arrivano anche le bufale: spopola in queste ore sul web un video in cui una ragazza nuda gira per le strade di Bologna, indicata da molti per la volontaria italiana recentemente liberata dopo 18 mesi di sequestro. Trattasi però di bufala: il video risale al 2017 e la protagonista è una ragazza valdostana allora 27enne, che raccontò di aver voluto fare un esperimento sociale.