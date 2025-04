Silvio Baldini: “Ingiusto giocare a Pasqua e Pasquetta. Dov’è il rispetto per la religione e per santificare le feste? Voglio stare con la mia famiglia”

Getty Images

Quest'annonon si sono fermate né hanno disputate le gare nei giorni precedenti alle festività: gli ingolfati calendari delle squadre professionistiche infatti hanno previsto che non ci fossero soste o turni da disputare per intero nel sabato pre Pasqua. E quindi Serie A in campo tra sabato, domenica e lunedì, come la Serie C, mentre la Serie B si prende il lunedì dell’Angelo, Pasquetta, per tornare in campo.Una scelta questa molto divisiva e che ha spinto alcuni tesserati al’organizzazione dei campionati e dei relativi calendari. Tra quelli che sono stati piùc’è di certo il tecnico, impegnato nel girone B della Serie C e nella trasferta in casa del Legnago, con gara prevista contro il. In conferenza stampa, Baldini si è sfogato e scagliato contro questa decisione, esprimendosi così.

O chi ha giocato a, viaggiando in pullman o treno?Ieri era venerdì santo, la Paolini non ha giocato perché erano vietati eventi sportivi. Perché in Italia non si può fare?

Un intero turno di Serie A non si gioca a Pasqua dalmentre, per esigenze di calendario, nel giorno della resurrezione di Cristo si erano giocatiQuest’anno invece tra Pasqua e Pasquetta giocheranno gare ufficiali l