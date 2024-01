Simakan verso l'Italia? Le parole dell'agente sul suo futuro

Badou Sambague, agente fra gli altri del difensore del Lipsia Mohamed Simakan, è intervenuto a Radio CRC per fare chiarezza sul futuro del suo assistito, accostato al Napoli:



"Ho letto queste notizie sui giornali, ma quello che posso dire oggi è che Simakan è concentrato sul Lipsia e sulla stagione. Prendo atto di questi rumors, ma più di questo non c’è, il calciatore è al 100% sul Lipsia e non sembra in procinto di partire".