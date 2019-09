Da un rossoblù all'altro.



Tra i molti ex della sfida in programma questa sera alla Sardegna Arena tra Cagliari e Genoa c'è anche il neo attaccante dei sardi Giovanni Simeone. Portato in Italia proprio dal grifone nell'estate di 3 anni fa , il Cholito è reduce dalla biennale esperienza alla Fiorentina ma dimostra di non aver scordato la sua prima avventura in Serie A: "Per noi argentini la casa, il senso di casa, di appartenenza è tutto. E a Genova, e nel Genoa, mi sono sentito a casa - ha scritto Simeone su Instagram - La mia prima italiana. Ho sorriso, ho sofferto, ho fatto gol, e sono diventato uomo. Giocare contro il Genoa sarà per sempre particolare, e così sarà anche domani. Ma per noi, noi del Cagliari, domani servirà vincere. Perché in casa non succede da troppo tempo, perché daremmo una prima sterzata alla nostra stagione e perché vogliamo far felice il nostro popolo. Il popolo sardo. Che mi ha accolto con allegria e mi ha restituito il sorriso. E io non dimentico. A domani, amici rossoblù (lontani e vicini)".