Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è rimbalzato l'interesse rifiorito da parte della Lazio per Giovanni Simeone, valutato quando era ancora all'Hellas Verona, ma da Formello negano. Quel che è certo è che Immobile, dopo l'incontro con Fabiani di settimana scorsa, non lascerà la Lazio nel mercato di gennaio. Il futuro incombe però perché a 34 anni le garanzie che il capitano può dare non sono più le stesse.