Simeone contro gli arbitri anche a danno del suo Atletico: "Era rigore per il Valencia. Non ci capisco più niente"

Dopo la vittoria per 3-0 al Mestalla contro il Valencia, firmata dalla doppietta di Julian Alvarez e dal gol della sicurezza di Angel Correa,è intervenuto in conferenza stampa parlando del controverso episodio verificatosi nel corso del 56esimo minuto, in cui non è stato concesso un calcio di rigore ai padroni di casa in seguito a unsu colpo di testa di Umar Sadiq.- "È molto simile al fallo di mano di Cucurella agli Europei..." ha detto senza mezzi termini il tecnico dei Colchoneros.

- "Era rigore. Spero che sia sempre più chiaro per tutti." ha poi proseguito l'ex giocatore di Inter e Lazio tra le altre.