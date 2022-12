L'attaccante del Napoli,, ha rilasciato un'intervista per SportMediaset. Diversi i temi affrontati, a partire dal ritorno in campo contro l'Inter, fino ad arrivare al sogno scudetto in parallelismo con la vittoria dell'Argentina ai Mondiali:- "Dimostreremo chi è il Napoli, la nostra identità in ogni partita stando sempre sul pezzo. Non molleremo. Sia noi che l'Inter abbiamo tanto da giocarci, saranno tre punti molto importanti. Ora non importa chi è davanti, il campionato è talmente lungo che dobbiamo solo pensare a giocarcela".- "La partita contro il Milan ci ha dato segnali di essere una grande squadra perché anche le partite in cui non abbiamo giocato tanto bene abbiamo fatto la differenza. Anche quella contro il Liverpool è l'esempio che stiamo facendo qualcosa di buono".- "Quando uno non gioca e vuole esserci ma la squadra vince, vorrebbe chiaramente essere protagonista ma la cosa più importante è non mollare. Non è facile, però bisogna avere la mente fredda, capire tante cose e avere equilibrio. Credo che essere sul pezzo e capire quando è il momento fa la differenza e aiuta".- "Mondiale dell'86 all'Argentina e scudetto al Napoli nell'87? Non parliamo di queste cose (ride, ndr). Sono belle da sentire perché ti portano a credere sempre di più in questa squadra ma sono i fatti che contano. È bellissimo che l'Argentina abbia vinto e noi porteremo questo Napoli avanti lottando e poi il destino, con l'aiuto di tante persone da lassù, i tanti napoletani che tiferanno per tutti noi".