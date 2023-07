Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul separato in casa Joao Felix:



"La cosa più importante che bisogna dire su questo tema è che nessuno di noi in questa squadra è più importante dell'Atletico Madrid. Nessuno, ma proprio nessuno, può mettersi al di sopra dell'Atletico. Quando arriviamo in questo club ne notiamo subito i valori: impegno, umiltà, rispetto. Valori che dobbiamo dimostrare giorno per giorno, fino all'ultimo. Se Joao Felix giocherà in questo pre-campionato? Cercheremo di assicurare minuti a tutti i giocatori, in modo da mettere ritmo nelle gambe. E proveremo a dare alla gente ciò che vuole, ossia vedere giocare calciatori importanti. E Joao Felix e Griezmann sono due giocatori importanti, come de Paul, Savic e tutti gli altri".