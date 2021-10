La quaterna di Giovanni Simeone in una singola partita aggiorna le statistiche relative al maggior numero di gol segnati da un singolo giocatore in un match di campionato. Era difatti dalla stagione 2018/19 che un attaccante non segnava ben quattro gol in un incontro: allora fu Duvan Zapata contro il malcapitato Frosinone.



Simeone si aggiunge a un ristretto elenco di grandi bomber che in passato hanno trafitto il portiere avversario almeno 4 volte in una partita: tra i più recenti da segnalare Mauro Icardi (sia con la maglia dell'Inter che con la maglia della Sampdoria), Ciro Immobile, Dries Mertens, Domenico Berardi e Marco Parolo (quaterna del centrocampista contro il Pescara nella stagione 2016/17). Nella classifica dei marcatori in una singola partita l'ultimo giocatore capace di fare ancora meglio fu Miroslav Klose ai tempi della Lazio, nella stagione 2012/13, quando mise a segno cinque dei sei gol totali con cui i biancocelesti misero al tappeto il Bologna.



Il Cholito, 25 anni, avrà ancora l'occasione per migliorare il suo record personale, e provare a raggiungere in questa speciale classifica Silvio Piola e Omar Sivori, che rispettivamente nelle stagioni 33/34 e 60/61 segnarono ben sei reti in una singola partita, record tutt'ora che resiste.