Simeone fa pretattica in vista dell'Inter: le ultime su Griezmann

Mancano ancora 5 giorni all’attesissima partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League - ore 21 di mercoledì 13 marzo - contro l’Inter al Civitas Metropolitano, ma in casa Atletico Madrid la preparazione alla supersfida è già cominciata. Alla vigilia dell’impegno di Liga contro il Cadice, valido per la ventottesima giornata e importante per mantenere nel mirino l’obiettivo del secondo posto attualmente del Girona, l’allenatore dei colchoneros Diego Simeone ha fornito significative novità sulle condizioni fisiche dell’infortunato Antoine Griezmann.



IL DUBBIO - “Griezmann non sarà a disposizione domani e non sappiamo se recupererà in tempo per l’Inter. Non dovesse farcela, potrebbe esserci per la successiva partita contro il Barcellona”, ha chiosato Simeone. Il calciatore francese si era procurato una distorsione alla caviglia destra in occasione del match d’andata contro l’Inter - vinto per 1-0 dai nerazzurri grazie al gol di Arnautovic - dello scorso 20 febbraio e soltanto oggi è tornato ad allenarsi col resto del gruppo.



ASSENTE SICURO - Non ci sarà sicuramente mercoledì prossimo il difensore José Gimenez, fermatosi a sua volta durante il primo tempo della gara contro l’Inter per un problema muscolare che richiederà un periodo di stop abbastanza lungo: “E’ un giocatore importantissimo per noi, ogni volta che sta bene la squadra ha più sicurezza in fase difensiva, abbiamo bisogno di lui”.