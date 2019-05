"25 gol in 79 partite, solo 6 in questa Serie A: anche per lui l’avventura a Firenze finirà con questa grigia stagione", così scrive il Corriere Fiorentino in merito al futuro di Giovanni Simeone, attaccante che ha deluso le aspettative dal suo arrivo alla Fiorentina. La società viola proverà a piazzarlo, ma la sua partenza sarà determinata dal valore dell'offerta.