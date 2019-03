Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato a margine della presentazione del 'Trofeo Maestrelli' a Montecatini Terme: "Mio padre ha preso bene l'eliminazione dalla Champions League, la Juventus ha meritato ed era giusto passasse. L'Atletico ha combattuto. Viola? Quando arriverà la partita contro l'Atalanta penseremo a quella, ora il Torino. Le cose non vanno come vorremmo, il nostro obiettivo è l'Europa League. Non raggiungere quello che vogliamo non è facile. Pioli? Sappiamo cosa pensiamo del mister, lo teniamo per noi e siamo affezionati. Siamo giocatori e il mister conosce il rapporto che abbiamo".