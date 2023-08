Diego Simeone a tutto campo. L'allenatore dell'Atletico Madrid, intervistato da As, ha fatto il punto sul mercato dei Colchoneros, soffermandosi in particolare sui possibili movimenti in attacco: "Dobbiamo lavorare di conseguenza con coloro che crediamo possano restare. Siamo in 25, devo scegliere, qualcuno si arrabbierà. Possiamo sbagliare, ma penso di essere convinto di chi rimarrà e chi se ne andrà".



MORATA - Tra i nodi da risolvere il futuro di Alvaro Morata, corteggiato in Italia da Inter e soprattutto Roma: "Dipende dal club e dipende da lui. Noi abbiamo chiaro chi resta e chi se ne va. Per noi è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche di attaccante d'area che nessun altro ha. Memphis è quello che più gli si avvicina, ma gli piace anche uscire dall'area e associarsi. Álvaro allunga la squadra, è alto e un gran colpo di testa. È fondamentale. Speriamo che resti con noi. Speriamo di poter aiutarlo a superare quella barriera del gol. Ha segnato più gol con noi che con la Juventus e questo genera entusiasmo per noi. La squadra ha bisogno di lui".



JOAO FELIX - Altra questione calda Joao Felix, Simeone spiega: "Ha condizioni straordinarie, ne abbiamo parlato un miliardo di volte. Lo vedi e ha un bel colpo di testa, un bel tiro di sinistro, di destro, un bel giro, uno contro uno… Futuro? Non dipende da me, chiedi a lui e al suo rappresentante".