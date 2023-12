Il passaggio agli ottavi di Champions l'Atletico Madrid l'aveva già archiviato la scorsa giornata della fase a gironi, ma oggi con la vittoria contro la Lazio ha avuto la certezza di qualificarsi alla fase finale da primo nel proprio girone. Il Cholo Simeone rimane per i piedi per terra, e a chi gli chiede se può vincere la Champions risponde così: "Voglio pensare una partita alla volta" ha detto a Prime. Poi non chiude la porta a un futuro in Serie A: "Credo che sono ancora giovane, sicuramente ci sarà l'opportunità di venire ad allenare in Italia".