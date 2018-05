"Ho pensato anche a Simeone per l'attacco, ma ho dovuto fare dei tagli, dovevo sceglierne quattro", parola di Jorge Sampaoli dopo l'ufficializzazione dei convocati dell'Argentina per il Mondiale in Russia. Un'idea dovuta, considerati i miglioramenti dell'attaccante della Fiorentina, autore di quattordici reti in Serie A. Più considerato di Mauro Icardi, pre-convocato quasi per inerzia e sicuro escluso - a causa, soprattutto, della considerazione che lo spogliatoio ha di lui - e non escludibile a priori, onde sollevare ulteriori polemiche. 'Gio', invece, si è meritato almeno il pensiero. Chissà se dopo la rassegna russa...