Simeone si gode Renan Lodi, una delle rivelazioni dell'Atletico Madrid in questo avvio di stagione. Il terzino brasiliano sta brillando in Liga, ma il suo campionato sarebbe potuto essere un altro: la Serie A, con la Juventus. Lodi è un piccolo rimpianto per i bianconeri, contati sulle corsie laterali in difesa e davvero vicini a chiudere il colpo in passato: è stato proposto alla Juve ai tempi dell'Atletico Paranaense, Paratici ha trattato personalmente con i suoi agenti e con i dirigenti del club brasiliano e continua ad apprezzarlo, specie dopo averlo visto da vicino in Champions League.