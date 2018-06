Il giorno dopo il clamoroso 0-3 subito dall'Argentina contro la Croazia, non smettono di placarsi le critiche all'Albiceleste, con il ct Jorge Sampaoli e Leo Messi individuati come i responsabili principali di questo momento. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Diego Simeone, che in un messaggio audio inviato al suo vice Burgos e pubblicato dai siti spagnoli attacca pesantemente la Seleccion: "Quello che sta succedendo adesso è quello che è successo negli ultimi quattro anni: anarchia e mancanza di una guida sia dalla dirigenza che da chi gestisce la squadra. Sono persi".



SPERANZA PER GLI OTTAVI - "La squadra sta male, ma è l'Argentina e credo che passerà agli ottavi. Ora dipende tutto dall'Islanda, che non deve vincere nessuna delle due partite che mancano. È chiaro che lo spogliatoio si stia aggrappando a questo, bisogna lottare. Caballero, dimmi la verità, lo aveva già fatto. Contro la Spagna e contro l'Italia aveva sbagliato, ma era stato salvato. Se sbagli al Mondiale, prendi gol".



TRA MESSI E RONALDO - "Diciamo tutti che i calciatori sono l'aspetto più importante del gioco. Ma quando sbagliamo noi allenatori, è peggio rispetto a quando sbagliano i giocatori. L'allenatore è decisivo in questi aspetti. Messi è un ottimo giocatore, ma gioca con calciatori straordinari. Ma se devi scegliere tra Messi e Cristiano Ronaldo per una squadra normale, chi scegli?".