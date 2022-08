Giovanni Simeone, attaccante argentino, si è presentato oggi come nuovo giocatore del Napoli: "Sono qui perché so che posso fare un grande salto di qualità. A me piace la tifoseria calda, ogni volta che giocavo al San Paolo c'era sempre questa paura della gente 'che ti mangiava' e quindi vorrei pensare che con la maglia del Napoli gli avversari pensino lo stesso. Poi amo il mare, qui sarò a casa, sarà come essere in Argentina, tutti parlano di Diego, la città sa anche parlare la mia lingua e ora imparerò il napoletano, anche se ancora non lo capisco".



MONDIALI - "Lo spero, anche se ora penso solo a fare bene qua. So che in futuro verrò premiato se farò bene qui. Devo concentrarmi e tutto verrà di conseguenza".



CONDIZIONE - "Ero fermo a Verona e non giocavo, ma mi sono allenato tantissimo, mi sento molto bene fisicamente. Piano piano entrerò nella dinamica della squadra: conta questo. Cercherò di conoscere i compagni e mi farò trovare pronto".



OFFERTE - "Avevo tante possibilità ma volevo solo venire qui. Le proposte di altre squadre erano anche importanti ma non erano interessanti, volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto".