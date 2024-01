Simeone vuole più spazio: ‘Mai mollare’. Cosa cambia dopo Napoli-Fiorentina

Quando viene lanciato in campo risponde sempre presente. Il Cholito Simeone ha messo la firma anche sulla Supercoppa, a Riyad ha segnato il gol che ha aperto Napoli-Fiorentina lanciando la squadra di Mazzarri in finale: “Abbiamo dato un bel segnale, giocando compatti, sfruttando le occasioni e chiudendo gli spazi alla Fiorentina - ha detto Simeone a Mediaset - Non so se sarà la partita della svolta, al di là delle tattiche in campo scendiamo noi giocatori e oggi abbiamo dato un’immagine di un gruppo forte. Ora dobbiamo continuare su questa strada.



POCO SPAZIO PER SIMEONE - “Ai miei compagni cerco sempre di far vedere che non bisogna mai mollare, perché a fine carriera ci saranno solo ricordi e a me piacerebbe ricordare di aver dato qualcosa ai miei compagni e a me stesso”.



IL FUTURO DI SIMEONE - Qualche settimana fa Simeone aveva manifestato la volontà di giocare più spesso. Prima con Garcia e ora con Mazzarri ha sempre trovato poco spazio, ma il gol di oggi è un messaggio del Cholito per far capire che lui c’è. E vuole più continuità. Se dovessero arrivare delle proposte in queste ultime settimane di mercato, Simeone le valuterà insieme al suo entourage.