Intervistato da Milan TV dopo il successo contro il Dudelange a San Siro, il difensore rossonero Stefan Simic ha dichiarato:



Sull'esordio con il Milan: "Sono molto contento, ho cercato di restare concentrato. Mi sentivo bene prima di giocare, sono felice dell'esordio".



Sulla sua prestazione: "Abbiamo subito due gol, è un peccato, ma la cosa più importante è aver vinto".



Sulla partita: "La cosa più importante era vincere. Siamo stati bravi a ribaltare la partita, abbiamo meritato il successo".



Su Zapata: "Mi sono trovato bene con lui, mi piace molto sia come persone che come giocatore. Ma mi trovo bene anche con tutti gli altri".



Sulla sua stagione: "Con qualsiasi squadra gioco io cerco di dare sempre il massimo".



Sul futuro: "Il Milan è il top, quindi non può essere il primo passo della mia carriera. Adesso pensiamo al Parma, speriamo di fare sempre meglio".