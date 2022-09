Dario Simic ha spiegato nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport come mai il figlio Roko non è andato al Milan seguendo le orme del padre:



"Ne abbiamo parlato ma alla fine è andato altrove. Roko è del 2003 e il gruppo Red Bull ha voluto che giocasse al Salisburgo. Se posso permettermi, somiglia un po’ a Mandzukic per la voglia di giocare, per come aiuta la squadra".